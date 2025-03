Parte Ventola: "Ho un'ammirazione incredibile per Gosens, lo vedevamo spesso scaldarsi a San Siro, non ho visto nessuno allenarsi con quella intensità, devozione, sapeva anche di non entrare magari. A volte non guardavamo la partita, guardavamo lui scaldarsi, faceva delle robe mai viste. Una devozione al lavoro incredibile e non entrava quasi mai all'Inter. Amo il professionista serio, ha avuto dopo l'addio all'Atalanta, con l'Inter e con l'Union Berlino. A me lui piace come giocatore, fa gol, ha l'attitudine al sacrificio, ha la qualità dell'inserimento che non tutti hanno. Un giocatore che si è ripreso, è stata un'ottima scelta alla Fiorentina"