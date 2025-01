Cassano aggiunge: "Ero piccolo ma ho visto Sacchi e Lippi. Non ho mai visto un calcio rivoluzionario come quello di Gasperini". Adani lo interrompe: "Fermo, se usi il termine rivoluzionario, non ci penso un minuto: dopo Sacchi dico Gasperini". Cassano chiosa così: "In tanti hanno tentato di imitare Sacchi, il gioco di Lippi lo hai potuto vedere in tanti altri allenatori, un po' simile lo si è visto con Sarri. Quello che ho visto fare a Gasperini, primo e unico a fare quel tipo di calcio con quei giocatori non campioni. Da quando avevo 5 anni ad oggi che ne ho 42, Gasperini è quello che ha rivoluzionato il calcio"