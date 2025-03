I due precedenti tra le due squadre non sorridono all’Inter: un pareggio e una sconfitta nelle semifinali dell’allora Coppa Uefa nel 2002: 2-2 in Olanda e 0-1 nella gara di ritorno al San Siro, un Over 2.5 in terra olandese anche nel match di domani è offerto a 1,72. I nerazzurri restano i super favoriti per passare il turno e superare il risultato dello scorso anno in Champions League, con la corsa che si arrestò proprio agli ottavi di finale, contro l’Atletico Madrid. Lautaro Martinez che fu protagonista in negativo in quella partita, è reduce (in Champions) dai tre gol segnati nell’ultima gara dei nerazzurri contro il Monaco, una sua marcatura al “De Kuip” paga 2,25 mentre un’altra tripletta dell’argentino è offerta a 29. Una rete di Paixao, mattatore del Milan nella gara d’andata è proposta a 5.