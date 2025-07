Chiara Giuffrida e Nicola Ventola hanno partecipato al podcast di Che fatica la vita da bomber ironizzando su un tema molto intimo: i messaggi da parte di calciatori arrivati in direct alla presentatrice (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Chiara e Nicola sono da tempo una coppia e anche sui loro profili social condividono spesso scatti insieme, viaggi e momenti divertenti. Difficile non sapere che Chiara Giuffrida non è single.