L'Inter riparte battendo per 2-1 l'Udinese e confermandosi in vetta alla classifica. I nerazzurri mostrano il meglio e il peggio del proprio repertorio, con un primo tempo sostanzialmente dominato nonostante le assenze e una ripresa in apnea nel finale, quando i friulani sono andati ad un passo dalla clamorosa rimonta fermata solo da due grandi interventi di Sommer. Inzaghi ha schierato un'Inter rimaneggiata, visto che oltre agli assenti Bastoni, Dumfries e Lautaro Martinez ha scelto di rinunciare in avvio anche a Barella, rilanciando Frattesi dal primo minuto