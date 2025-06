Il 3 giugno Claudio Lippi ha festeggiato 80 anni. Ai microfoni di Fanpage ha voluto affidare un appello per tornare a lavorare in televisione: "Non pretendo compensi milionari come quelli di Stefano De Martino o di Amadeus, ma di essere ancora riconosciuto come una risorsa. Fatemi tornare a fare una televisione che mi appartenga, da condividere con la gente comune".Lippi è poi tornato nuovamente a parlare della rottura con Paolo Bonolis, aggiungendo un ulteriore aggiornamento all'intera vicenda: LEGGI QUI.