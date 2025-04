I NUMERI DEI NERAZZURRI

L’Inter si presenta alla sfida di ritorno con un dato che racconta solidità e tradizione: nei precedenti 23 confronti a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League in cui i nerazzurri hanno vinto la gara d’andata, la qualificazione è arrivata in 21 occasioni.

San Siro è fortino nerazzurro anche in Europa: l’Inter è imbattuta da 14 partite casalinghe di Champions League (12 vittorie, 2 pareggi). Nessuna squadra vanta una striscia aperta più lunga nella competizione. Un primato costruito anche grazie alla vittoria dell’andata, che ha interrotto la serie di 22 gare senza sconfitte del Bayern Monaco all’Allianz Arena.

Un altro dato che testimonia la mentalità e l’intensità dell’Inter: nella sfida d’andata contro i bavaresi, la squadra ha fatto registrare ben 573 pressioni ad alta intensità, il numero più alto mai registrato in un singolo match della Champions League 2024/25.

L’AVVERSARIO: BAYERN MONACO

I bavaresi stanno dominando la Bundesliga, dove sono al primo posto con 69 punti, a +6 sul Bayer Leverkusen dopo 29 giornate. Sono 21 le vittorie e sei i pareggi. Miglior attacco con 83 reti e migliore difesa con 29 reti subite.

In questo weekend il Bayern ha pareggiato 2-2 in casa contro il Dortmund. Mentre nelle precedenti quattro gare aveva totalizzato 10 punti, grazie alle vittorie contro Leverkusen, St. Pauli ed Augsburg e al pareggio sul campo dell'Union Berlino.

In Champions League il percorso nella fase campionato per i tedeschi si è chiuso al dodicesimo posto, con 15 punti grazie a cinque vittorie. Venti i gol fatti e dodici quelli subiti. Alla fase ad eliminazione diretta hanno eliminato prima il Celtic nei play-off e poi il Bayer Leverkusen agli ottavi.

Prima del ko contro l'Inter, i bavaresi erano imbattuti da 22 partite casalinghe in Champions League. L’ultima sconfitta interna risaliva all’aprile 2021, contro il Paris Saint-Germain.

La squadra guidata da Vincent Kompany dovrebbe scendere in campo a San Siro con un 4-2-3-1. In porta Urbig, poi difesa a quattro con Laimer, Kim, Dier e Stanisic, in mediana Kimmich e Goretzka, poi Olise, Müller e Sané a supportare Kane.

LAUTARO AL TOP

Lautaro Martínez continua a scrivere la sua storia in nerazzurro anche in Champions League. Il capitano dell’Inter ha trovato la rete in tutte le ultime quattro partite giocate nella competizione, e adesso punta a entrare nella leggenda: con un altro gol, diventerebbe il primo interista di sempre a segnare in cinque gare consecutive in Champions League.

Il numero 10 ha già messo a segno 7 gol in questa edizione del torneo. Solo due grandi attaccanti del passato nerazzurro sono riusciti a fare meglio in una singola stagione europea: Hernán Crespo con 9 reti nel 2002/03 e Samuel Eto’o con 8 gol nell’annata 2010/11. Il Toro continua a trascinare con gol, leadership e numeri da record.

(Fonte: Inter.it)