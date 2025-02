Carlo Conti, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato non solo del recente Festival di Sanremo, con la vittoria di Olly, ma anche di vicende sportive. A partire dall'ospitata di Bove all'Ariston per finire con lo scudetto: "Bove? Doveva essere un racconto, una testimonianza di un ragazzo che a 22 anni vede interrompersi i soui sogni. E' stata una bella testimonianza. Mi ha colpito il suo pensiero, che va a quelli che non hanno avuto soccorsi immediati e non ce l'hanno fatta. Ha capito che la sua fortuna è stata la prontezza d'intervento". Su campionato e scudetto, Carlo Conti si schiera contro l'Inter: CONTINUA A LEGGERE