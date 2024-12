Le quote della Coppa Italia in vista degli ottavi di finale: il programma prosegue con l'Inter che affronta l'Udinese

A chiudere gli ottavi di finale sarà Inter-Udinese. Anche per la sfida di giovedì, almeno nelle quote, non sembra esserci margine di sorpresa: Inzaghi ai quarti entro la fine dei tempi regolamentari a 1,32.