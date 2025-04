Ronaldo e il progetto di acquistare il Valencia. Tornano a circolare le voci, tra web e social, delle mire del campione portoghese sul club spagnolo: il rapporto tra Ronaldo e il proprietario Peter Lim hanno alimentato i rumors, ma come scrive anche la stampa iberica, né l'uno né l'altro hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Anzi quando Lim lo ha fatto in una nota ai giornali di Singapore ha spiegato che il club non è in vendita.