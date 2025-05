Se sei il Tikus anche una pedalata in bicicletta per le vie della tua città fa decisamente notizia

Nel podcast Area Fritta si è parlato anche della vita quotidiana di Marcus Thuram, giocatore eccezionale e bravissimo ragazzo. I giornalisti Cruciani, Giorgia Rossi e Biasin hanno commentato un fatto accaduto e documentato sui social, che ha riguardato l'attaccante francese. Proprio in questi giorni abbiamo visto le immagini del Tikus che si recava a fare shopping pedalando in bicicletta per le vie del centro di Milano. Da questo scorcio di vita quotidiana non comune per un calciatore è nato un siparietto molto divertente: LEGGI QUI.