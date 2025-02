In un’intervista del 2013, rilasciata a SKY a margine di un evento di beneficenza svoltosi al Casinò di Sanremo , Ronaldo ha raccontato gli esordi da giocatore di poker: “ Ho iniziato a giocare durante il mio periodo in nerazzurro ; non c’erano grandi fenomeni. Ogni tanto, Moriero provava a spiegarmi la Briscola o il Tressette, ma parlava solo in dialetto… ”.

“Le prime partite risalgono al 1999; eravamo in sette o otto; dovevamo pur passare il tempo in camera visto che non avevamo niente da fare, all’epoca non c’era neanche internet. Da quel momento mi sono appassionato, è scattata l’adrenalina. Magari avessi a poker la stessa tecnica che avevo con il pallone tra i piedi. Che pokerista sono? In genere preferisco andare sul sicuro, non sono bravo a bluffare. So anche essere aggressivo se ho una buona mano. Però quando ho una coppia di nove, che era il mio numero di maglia, vado fuori di testa: penso sempre di poter fare poker e invece mi va sempre male”.