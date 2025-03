Mauro Icardi è arrivato ieri a Milano. Il giocatore del Galatasaray, accompagnato dalla fidanzata China Suarez, si è presentato in aula per la prima udienza di divorzio. Wanda Nara non era presente. L'imprenditrice sta seguendo una nuova strategia legale e vorrebbe spostare il processo per divorzio in Argentina. Secondo quanto riportato da LAM, il giudice avrebbe aperto proprio a questa possibilità nell'udienza di ieri. Una notizia negativa per Icardi, che spingeva affinché il processo si svolgesse a Milano dove entrambi avevano avuto la loro precedente residenza.