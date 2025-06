Stasera Renato Portaluppi, allenatore del Fluminense, affronterà l'Inter di Chivu. Il Corriere della Sera gli dedica un breve ritratto, ricordando il suo arrivo in Italia e il suo passato da playboy. Nel Fluminense ci sarà un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex giocatore del Milan, Thiago Silva (orami quarantenne). Scrive il CorSera a proposito di Portaluppi, detto Gaucho: "Oggi allena il Fluminense avversario dell’Inter agli ottavi del Mondiale e chissà cosa direbbe se un suo giocatore appena arrivato si presentasse come fece lui in Italia, facendo la conta delle donne avute...". LEGGI QUI