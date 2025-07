Eleonora Incardona, una delle presentatrici della Coppa del Mondo per Club DAZN, è finita nel mirino di un attacco lanciato da una giornalista dell'emittente svizzera Blue Sport, Valentina Maceri. La giornalista, che per l'emittente svizzera racconta la Champions League, si è espressa con toni duri sul modo di fare giornalismo e di raccontare il calcio della Incardona ma anche delle sue colleghe giornaliste italiane, da Diletta Leotta a Marialuisa Jacobelli. Ecco che cosa ha dichiarato in una recente intervista, sollevando numerose polemiche: CONTINUA A LEGGERE.