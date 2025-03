Evelina Christillin, presidentessa del Museo Egizio di Torino, è alla fine del suo mandato con Fifa e Uefa. Il 4 aprile si chiuderà la sua esperienza. Al Corriere della Sera ha confessato perché ha deciso di non ricandidarsi: «Avrei potuto fare un terzo mandato, ma sto diventando troppo vecchia e poi ho avuto un tumore alla tiroide che mi ha spinto a rallentare. Nella scelta di dimettermi la famiglia Agnelli ha avuto un ruolo? Non lo nego. La vicenda della Superlega è stata molto dolorosa per me». Evelina Christillin è tornata e si è soffermata poi sulla polemica che si era creata dopo le sue dichiarazioni in merito ad Erick Thohir, ai tempi della sua presidenza in nerazzurro: LEGGI QUI.