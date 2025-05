Il Napoli di Matteo Politano è tornato al lavoro dopo il pareggio con il Genoa . Quel pareggio, unito alla vittoria dell' Inter sul Torino , ha ridotto i punti di distanza in classifica tra la capolista e i nerazzurri a uno. Per l'attaccante del Napoli sono giorni particolari: l'ex Inter si è infatti sposato con la sua attuale fidanzata, Alessandra . Il tradizionale ricevimento è rimandato a giugno.

Matteo Politano si è sposato per la seconda volta. Dopo il matrimonio bruscamente finito con Silvia De Vincenzo e la storia d'amore con la pr Ginevra Francesca Sozzi, madre di sua figlia Giselle, l'attaccante del Napoli ha ritrovato la felicità con la nuova compagna, Alessandra Esposito. La coppia si è sposata con rito civile nella suggestiva location del Maschio Angioino, proprio nel cuore della città di Napoli.