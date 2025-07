Lo strano caso di Milan Skriniar aggiunge una nuova puntata alla sua serie francese. Non è certo una novità che Luis Enrique consideri Skriniar fuori e lontanissimo dal progetto della squadra parigina. Il Psg si aspetta che l'ex difensore dell'Inter questa estate parta, anche se è ancora sotto contratto. Non c'è posto a Parigi per il giocatore slovacco, che è stato dato in prestito al Fenerbahce nell'ultima stagione ma che ora è alla ricerca di una nuova squadra. Intanto il Psg non fa sconti a nessuno e i giornalisti dell'Equipe hanno raccontato una situazione surreale: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. E dire che Milan Skriniar a Milano, con l'Inter, ha vissuto i suoi anni calcistici più belli. Stimato dalla sua società e amato dai suoi tifosi. Come cambiano in fretta le cose...