E' un fiume in piena Massimo Ferrero tra gli ospiti di Francesca Fagnani a 'Belve', il programma prodotto da Fremantle giunto alla quinta stagione in onda martedì 27 maggio alle 21,20 su Rai2. "Aho', Fagnani ma chi ce tornava a fasse sbranà ancora da te'', dice subito Ferrero accomodandosi sullo sgabello: ''La gente è 'nvidiosa, io so' un maschio Scarface, so' bello e uncino'' aggiunge il Viperetta rivelando: ''Il mio sogno era compramme la Roma''. Nello studio di 'Belve' si assiste a un botta e risposta tra Fagnani e Ferrero, senza interruzioni, se non per calmare le risate fino alle lacrime di conduttrice e ospite. Anche il pubblico solitamente composto di 'Belve' non resiste alle gag di Viperetta.

Un'intervista divertente, sorprendente ma che attraverso le domande di Fagnani racconta in profondità le mille sfaccettature del 'Gatto di Testaccio' che di sé dice: ''So' un riccio, si me dai fastidio te puncico. So' invidiatissimo, a 70 anni vado ancora de moda''. L'ex patron della Sampdoria rivela con il suo forte accento romano: ''Il mio sogno era compramme la Roma''. Dopo questa confessione, Fagnani lo incalza sui 7 anni alla guida della società ligure e gli dice: ''È stato uno dei presidenti più odiati dal popolo blucerchiato''. ''Non hanno mai accettato la mia romanità. So' andato via e gli ho detto 'me rimpiangerete' e mo' me rimpiangono pe' davero. I tifosi non sono i padroni delle squadre'', risponde. ''Ma lei gli aveva detto che il loro inno era brutto!'', lo provoca Fagnani e Ferrero taglia corto: ''Beh, due p… Devi partire alla riscossa in campo, co' quella noia ma come fai, voi mette quello della Roma??''