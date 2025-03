Van Persie, che con il Feyenoord ha iniziato e concluso la sua carriera da attaccante, nel suo debutto in panchina ha confermato il 4-2-1-3 (4-2-3-1 in fase di non possesso), con alcune novità di uomini ma è scivolato al quarto posto in classifica (a quota 44 punti), scavalcato dall'Utrecht.

A centrocampo è stato schierato il duo composto da Smal e Targhalline, con Ivanusec dietro i tre attaccanti, con Carranza prima punta e Paixao e Moussa esterni. Per la partita in Eredivise erano fuori Moder e Milambo reduci da infortunio, insieme agli indisponibili della squadra: Timber, Zerrouki, Stengs e Hwan, mentre per il match contro l'Inter sarà sicuramente out Givairo Read, espulso contro il Milan.

IL CAMMINO DEL FEYENOORD IN CHAMPIONS LEAGUE

Il Feyenoord si è qualificato agli ottavi di finale in Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dalla stagione 1974/75. È dunque un risultato storico per il club olandese che è arrivato alla fase ad eliminazione diretta dopo un ottimo percorso nella fase campionato, in cui si è piazzato al settimo posto a pari merito con PSG, Benfica, Monaco e Brest e dopo avere eliminato il Milan nelle due gare dei play-off.

Nella fase campionato sono stati 13 i punti totalizzati con quattro vittorie e un pareggio. Sono stati 18 i gol realizzati e 21 quelli subiti.

(Fonte: Inter.it)