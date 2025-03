Feyenoord-Inter, 4 precedenti nella storia: la semifinale e quel Mundialito…

I precedenti alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League in programma mercoledì 5 marzo alle 18:45 in trasferta al de Kuip

Torna la Champions League: l'Inter si prepara ad affrontare il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale della competizione che si disputerà in Olanda, al de Kuip, mercoledì 5 marzo alle 18:45, mentre il ritorno si disputerà a San Siro martedì 11 marzo alle ore 21:00.

I PRECEDENTI

Quello tra Inter e Feyenoord non è un incontro inedito: i nerazzurri hanno affrontato gli olandesi quattro volte, due in gare ufficiali e due in tornei amichevoli.