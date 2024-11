Mauro Icardi è fermo per la rottura del crociato ma non smette di seguire e stare vicino alla sua squadra. Da sempre per i tifosi del Galatasaray è lui il vero re. L'attaccante argentino, infatti, non ha voluto rinunciare all'amore del popolo turco nemmeno quando è stato cercato con ricchi ingaggi da squadre dell'Arabia Saudita.