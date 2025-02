Davide Bonolis è uno dei giocatori dei Caesar, squadra che compete nella Kings League. Il figlio del noto conduttore televisivo, che con il papà condivide la grandissima fede per l'Inter, si è recentemente raccontato ai microfoni di Raccontandolosport.it. "Ero e sono tuttora molto emozionato, aspettavo con ansia l'inizio della competizione, giocarla con i Caesar è per me una motivazione ancora più forte", ha esordito Davide Bonolis.