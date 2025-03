Piccoli calciatori crescono. Sono figli d'arte e il calcio lo respirano da sempre. Ieri a Milano è andato in scena un derby nerazzurro molto speciale, che ha visto il figlio di Javier Zanetti affrontare il figlio di Simone Inzaghi . Accademia Inter contro Inter . I classe 2012 contro i classe 2013 della Beneamata. Una partita sentita per chi bazzica nel calcio dei più piccoli.

Paula, moglie di Javier Zanetti, che condivide spesso gol e momenti significativi delle partite di Tomas ha postato sul suo profilo social le immagini finali del match. Un derby che ha preso subito una piega positiva per l'Inter proprio con il gol di Lorenzo Inzaghi. Una partita combattuta fino alla fine. E a strappare la vittoria, alla fine, è stata la squadra di Zanetti junior (3-2 per l'Accademia Inter). Mamma Zanetti ha condiviso la sua gioia per il risultato del match sui social, postando un articolo che raccontava le emozioni del "derby dei derby, tra talenti cristallini e figli d'arte".