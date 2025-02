Dopo il crollo dell’Inter a Firenze, le quote scudetto della Serie A danno il Napoli di Conte favorito per il titolo

Dopo il crollo dell’Inter a Firenze le quote scudetto Serie A danno il Napoli favorito per il titolo. Nel recupero della 14esima giornata contro la Fiorentina la squadra di Inzaghi non è riuscita infatti ad annullare il ritardo di 3 punti rispetto ai campani.