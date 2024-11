Fiorentina-Inter, i precedenti: nerazzurri a caccia del record in trasferta

Dopo la vittoria di misura in casa contro il Lipsia in Champions League, l’Inter si prepara a tornare in campo. Domenica 1 dicembre alle ore 18:00 affronterà in trasferta la Fiorentina, nella 14ª giornata della Serie A 2024/25. Sono 172 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Inter: i nerazzurri conducono il bilancio con […]