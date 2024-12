La squadra di Simone Inzaghi arriva da un momento molto positivo in cui occupa il secondo posto in classifica, sia in campionato che in Champions League. Anche i numeri presentano uno scenario positivo: l’Inter è l’unica squadra che ha trovato il gol in tutte le gare disputate in questa Serie A e in generale una delle tre nei cinque grandi campionati europei, insieme a Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.