Due volte di fronte, nello spazio di quattro giorni. È l'insolito calendario che attende Fiorentina e Inter, che giovedì sera si sfidano al Franchi nella prosecuzione della sfida interrotta dopo 15 minuti lo scorso 1° dicembre per il malore a Edoardo Bove.

I bookie puntano sui campioni d'Italia, che inseguono i tre punti per agganciare il Napoli in vetta alla classifica: il «2» vale 1,80 su Snai e 1,85 su Sisal, mentre pareggio e terzo successo consecutivo dei viola sono in lavagna nell'ordine a 3,45 e 4,75.