I giocatori della Francia sono famosi per i loro look. Spesso, i giocatori di Deschamps si sono presentati in ritiro con accostamenti di vestiti particolarmente singolari. Ma tutti, proprio tutti, con combinazioni che superano i 10.000 euro. Un sito specializzato si è divertito a mettere insieme il costo del look dei singoli giocatori. Ecco la combo di Marcus Thuram, che arriva a valere complessivamente 12.100 euro.