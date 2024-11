La futura sposa di Pavard confessa ai fan: “Ecco le qualità che amo di più in lui”

La proposta di nozze fatta quest'estate da Benjamin Pavard alla fidanzata Kleofina ha trovato come suggestivo palcoscenico una costa esclusiva dell'Albania. Il giocatore dell'Inter e la modella, ex concorrente di un reality, erano precedentemente stati avvistati a Milano in occasione della vittoria della seconda stella dei nerazzurri. Dopo l'estate i due hanno deciso di condividere il loro reciproco amore anche sui social: CONTINUA A LEGGERE