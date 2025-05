Il rapporto viscerale con il calcio e il rimpianto di non aver giocato in Serie A

Gene Gnocchi è in scena a Milano, al teatro Franco Parenti dal 20 al 25 maggio. Il comico non ha mai nascosto il suo rapporto viscerale con il calcio. Il suo vero e unico rimpianto: non aver giocato in Serie A. Gene lo ha raccontato ai microfoni del Corriere della Sera ribadendo di essere sempre stato "molto bravo tecnicamente, ma un po' lento". Tesserato con il Parma grazie a Simona Ventura, Gene Gnocchi si è sbilanciato anche sui "ritratti" fatti negli anni ai calciatori. Un po' di tempo fa è successo anche che qualcuno si sia offeso... per esempio un giocatore dell'Inter: LEGGI QUI.