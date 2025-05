Enzo Iacchetti può vantare una lunga carriera in qualità di cabarettista, attore e cantante. A Striscia la Notizia è diventato l'Enzino Nazionale. Non solo lavoro, ma anche storie d'amore ricche di passione come quella vissuta con Maddalena Corvaglia. Iacchetti si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera, parlando proprio dell'amore per la Velina e snocciolando aneddoti incredibilmente divertenti e molto curiosi. Come quella volta che gli capitò di marcare Maradona nel film "Tifosi": LEGGI QUI.