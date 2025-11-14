Nervi tesi al Galatasaray. E l'argomento che divide e che ha acceso una delle ultime riunioni mensili del club turco ha un nome e si chiama Mauro Icardi. L'attaccante argentino è stato fermo ai box per 281 giorni a causa della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. È rientrato a Istanbul lo scorso agosto e in questa stagione ha segnato 6 gol e fornito 2 assist.