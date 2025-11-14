Nervi tesi al Galatasaray. E l'argomento che divide e che ha acceso una delle ultime riunioni mensili del club turco ha un nome e si chiama Mauro Icardi. L'attaccante argentino è stato fermo ai box per 281 giorni a causa della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. È rientrato a Istanbul lo scorso agosto e in questa stagione ha segnato 6 gol e fornito 2 assist.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Clima teso, dirigente del Galatasaray tuona contro Mauro Icardi: “Non può giocare qui se…”
news
Clima teso, dirigente del Galatasaray tuona contro Mauro Icardi: “Non può giocare qui se…”
Nervi tesi nel club turco per le prestazioni dell'attaccante argentino, molto chiacchierato per motivi privati
Critiche a Maurito—
All'interno del Galatasaray le opinioni sulle prestazioni di Mauro Icardi sono discordanti. Un dirigente turco ha sottolineato alcuni aspetti del calciatore Icardi, a suo giudizio non tollerabili. All'interno del club è scoppiata una vera e propria tempesta: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il futuro di Icardi è in procinto di riservare sorprese? Il club turco farà un passo indietro sulla proposta di rinnovo al calciatore argentino? Per ora i nervi sono tesissimi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA