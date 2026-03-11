Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L'attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato, a quanto apprende l'Adnkronos, un'azione legale legale. Mauro Icardi è assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, mentre Wanda Nara è rappresentata dall'avvocato Giuseppe Di Carlo: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
news
