L'attaccante argentino presenta la sua nuova ragazza alla squadra, Wanda non la prende benissimo

Mauro Icardi è tornato a prendersi l'amore del suo popolo, la gente del Galatasaray. Nonostante l'infortunio e nonostante l'argentino si fosse dedicato negli ultimi mesi più alle sue vicende sentimentali che ad altro, i tifosi del club turco lo hanno accolto in maniera regale. Ampio dispiegamento di forze dell'ordine in aeroporto, giorni fa, in occasione del suo arrivo a Istanbul. Con lui c'era anche la sua nuova ragazza, China Suarez. L'attrice argentina si sta velocemente ambientando nella vita di Icardi.