Lo scorso 11 marzo si è tenuta la prima udienza a Milano per il divorzio chiesto da Mauro Icardi a Wanda Nara. Un'udienza disertata dall'imprenditrice argentina, alla quale invece il giocatore del Galatasaray ha partecipato. Se da una parte i media argentini hanno sottolineato come il giudice italiano abbia aperto alla possibilità di spostare il processo per la custodia delle figlie in territorio argentino (una batosta per Maurito), dall'altra hanno aggiunto dettagli alle prove presentate in aula da Icardi a proposito dell'adulterio di Wanda. Prove e nomi: CONTINUA A LEGGERE