FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Icardi vince in tribunale, Wanda in lacrime a MasterChef Argentina: riprese interrotte

news

Icardi vince in tribunale, Wanda in lacrime a MasterChef Argentina: riprese interrotte

Icardi vince in tribunale, Wanda in lacrime a MasterChef Argentina: riprese interrotte - immagine 1
Wanda Nara e Mauro Icardi tornano al centro delle voci del gossip. I due, ormai separati da tempo, non si sono lasciati benissimo
Redazione1908

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano al centro delle voci del gossip. I due, ormai separati da tempo, non si sono lasciati benissimo. Nei giorni scorsi, come riferisce il Corriere della Sera, l'ex attaccante dell'Inter aveva presentato una richiesta al Tribunale, richiesta accolta. Un epilogo che Wanda non ha preso benissimo: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Enrico Varriale rischia una nuova condanna: denuncia di un’altra donna, i dettagli
Ronaldo e Kakà lanciano i Mondiali di Kings League, Italia-Francia nella gara inaugurale

© RIPRODUZIONE RISERVATA