Wanda è arrivata in tribunale a bordo di una Lamborghini rosa

Si è tenuta ieri, presso il Tribunale di Milano, l'udienza in merito alla divisione del patrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi dopo la separazione e all'affidamento delle figlie. "Il Tribunale di Milano che lo scorso marzo ha dichiarato la separazione tra l'ex calciatore dell'Inter Mauro Icardi e l'ex moglie e procuratrice Wanda Nara ha preso tempo - prossima udienza il 2 luglio - ''per stabilire se sarà la giurisdizione italiana, quella argentina o turca a decidere in ordine alla genitorialità, ossia sull'affido e il mantenimento dei figli''."