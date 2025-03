"La Nazionale è un gruppo giovane e un po' inesperto, ma ha delle qualità. Il lavoro di Spalletti si valuterà da giugno in poi, quando sarà alle prese con un esame importantissimo per il nostro movimento calcistico". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla Nazionale di Spalletti, fuori dalla Nations League dopo la doppia sfida con la Germania. Ma a impensierire Luciano Spalletti sono stati anche alcuni scherzi telefonici ad opera de Le Iene, realizzati ai danni dei giocatori non convocati dal Ct per la doppia sfida con i tedeschi. Lo scherzo è andato in onda ieri sera.