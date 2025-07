Ilary Blasi e Luciano Spalletti. Un rapporto conflittuale, che con l'intervista della ex moglie di Francesco Totti rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha toccato il suo apice di insofferenza. "Le scelte calcistiche sono opinabili ma non si discutono, però forse avrei qualcosa da ridire a livello umano sulla persona. Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento e Spalletti è stato un uomo piccolo", diceva la Blasi ai microfoni della Rosea proteggendo Francesco. Poi è arrivato l'esonero di Spalletti dalla panchina della Nazionale e Ilary ha celebrato il momento sui social. Proprio di quella scelta Ilary Blasi è tornata a parlare in un'intervista: CONTINUA A LEGGERE.