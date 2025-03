La vicenda della fine del matrimonio tra Icardi e Wanda Nara tiene banco. Le ultime indiscrezioni riguardano i loro due ex

Un nuovo capitolo si aggiunge alle vicenda che riguarda Wanda Nara, Mauro Icardi e la nuova compagna dell'attaccante del Galatasaray. China Suarez è arrivata in Italia insieme al giocatore per le prime udienze del divorzio del giocatore. In Argentina si parla però di lei e di Maxi Lopez con rivelazioni scottanti: CONTINUA A LEGGERE