Iner, tutto sul Feyenoord: da Van Persie a modulo e giocatori, il focus

Van Persie, che con il Feyenoord ha iniziato e concluso la sua carriera da attaccante, nel suo debutto in panchina ha confermato il 4-2-1-3 (4-2-3-1 in fase di non possesso), con alcune novità di uomini ma è scivolato al quarto posto in classifica (a quota 44 punti), scavalcato dall'Utrecht. A centrocampo è stato schierato il duo composto da Smal e Targhalline, con Ivanusec dietro i tre attaccanti, con Carranza prima punta e Paixao e Moussa esterni. Per la partita in Eredivise erano fuori Moder e Milambo reduci da infortunio, insieme agli indisponibili della squadra: Timber, Zerrouki, Stengs e Hwan, mentre per il match contro l'Inter sarà sicuramente out Givairo Read, espulso contro il Milan.