Inoltre, considerando solo il campionato italiano (e tutti i tecnici con almeno 38 panchine nerazzurre), Inzaghi ha la seconda miglior media punti di sempre, anche considerando per tutti tre punti a vittoria.

Da quando è arrivato sulla panchina nerazzurra nell'estate del 2021, l'Inter ha vissuto stagioni straordinarie, ricche di successi e trofei. Con Inzaghi in panchina i nerazzurri hanno conquistato tre Supercoppe Italiane (2021/22, 2022/23, 2023/24), due Coppe Italia (2021/22, 2022/23) e l'indimenticabile 20° Scudetto del 2023/24, quello che ha regalato la Seconda Stella al Club nerazzurro. In totale Simone Inzaghi ha vinto sei trofei da allenatore dell'Inter: solamente Helenio Herrera e Roberto Mancini hanno collezionato più titoli da tecnici nerazzurri (7 per entrambi).