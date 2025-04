Quella tra Inter e Bayern sarà l'undicesima sfida in ambito europeo. Nelle ultime sei partite giocate in Champions League tra le due squadre regna l'equilibrio: tre vittorie per ciascuna. Curiosamente, solo una di queste sei è stata conquistata dalla formazione di casa, nello specifico il Bayern, con un 2-0 nel novembre 2022.

Prima della gara d’andata vinta dai nerazzurri per 2-1, l’ultimo confronto diretto risaliva alla fase a gironi della stagione 2022/23, in cui i bavaresi si erano imposti con due successi per 2-0. L’Inter ha avuto la meglio sul Bayern Monaco in entrambe le occasioni in cui le due formazioni si sono trovate di fronte nella fase a eliminazione diretta della competizione: memorabile il 2-0 nella finale di Madrid del 2010, e il rocambolesco ottavo di finale dell’annata 2010/11, deciso dalla regola dei gol in trasferta (3-3 complessivo).