Per i bookie, pochi dubbi sulla vittoria dei campioni d'Italia: per l'Inter con il ritorno di Champions vicino potrebbe esserci turnover

Imbattuta da metà febbraio e reduce dall'esaltante vittoria di Monaco di Baviera in Champions, l'Inter ospita il Cagliari determinata a ripartire in campionato dopo il mezzo passo falso di Parma. Per i bookie, pochi dubbi sulla vittoria dei campioni d'Italia: a San Siro l'1 si gioca a 1,30 su Goldbet, mentre pareggio – uscito lo scorso aprile – paga 5,40 con il colpo ospito alto a 9.

Quattro degli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre sono terminati con almeno tre reti l'Over è favorito anche in questo anticipo del sabato ed è valutato 1,67 su William Hill, mentre l'Under è proposto a 2,07. Delle ultime quattro vittorie della squadra di Simone Inzaghi, tre sono arrivate con il punteggio di 2-1: questo risultato esatto è fissato a 9, ma sabato quello più probabile è considerato il 2-0, a 6. L'1-1 è in lavagna a 8,50 mentre le quote "decollano" in caso di exploit della squadra di Nicola: l’1-2, finale dell’ultimo colpo sardo a San Siro nel 2016, vale 28 volte la posta.