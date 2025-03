Inter, Calhanoglu fa la storia della Serie A: contro il Monza arriva il primato

Il dato sul centrocampista turco all'indomani del successo in rimonta contro il Monza nella 28° giornata di Serie A

La forza di provarci, di portare a termine una rimonta preziosa e la spinta di un intero stadio nerazzurro: Inter-Monza ha consegnato tre punti importanti alla squadra di Inzaghi e mostrato tutto il suo carattere. L'Inter rimane in vetta alla classifica, a quota 61 punti dopo 28 giornate: le stats e i numeri del successo deciso dalle reti di Arnautovic e Calhanoglu e dall’autorete di Kyriakopoulos in risposta ai gol di Birindelli e Keita.

Una delle istantanee più significative della vittoria contro il Monza è sicuramente l'urlo di Calhanoglu. L'esultanza del centrocampista turco dopo il destro forte e preciso nell'angolino che ha rimesso il match in parità è stata seguita dal boato di tutto lo stadio. La conclusione dalla distanza a superare Turati segna un tassello importante per il numero 20 nerazzurro che raggiunge quota 50 gol in Serie A e diventa così il primo giocatore turco a tagliare questo traguardo nella competizione.