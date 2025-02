Il primo colpo dell'Inter per la stagione 2025/26 è Petar Sucic. Il centrocampista della Dinamo nei prossimi giorni sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche e da giugno indosserà la maglia nerazzurra. L'Inter verserà nelle casse del club croato 14 milioni di euro più 2 di bonus. Ma quali sono le caratteristiche di Sucic? È stato lo stesso giocatore a parlarne in una intervista di un anno fa.

"Se proprio devo sottolineare qualcosa, direi la calma. Un centrocampista moderno dove lavora molto in campo, quindi sono contento di essere piuttosto bravo anche in questo. Un modello di riferimento? Non ho un giocatore specifico. Ci sono molti che sono ai massimi livelli, come il nostro Brozović, ma io voglio essere Petar Sučić e costruire la mia strada".