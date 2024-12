La diciassettesima giornata sembra favorevole per tutte le grandi del campionato: l’Atalanta capolista e reduce dal 6-1 in Coppa Italia al Cesena attende la visita di un Empoli che non sembra in grado di arginare lo strapotere della squadra di Gasperini, che a 1,25 ha la seconda quota più bassa di tutto il weekend.