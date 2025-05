Numeri da record per l'Inter di Simone Inzaghi: tutti i giocatori di movimento attualmente in rosa sono andati in gol

Una squadra unita, compatta, con un grande cuore: una squadra che lotta insieme per gli stessi obiettivi. L'Inter di Simone Inzaghi ha fatto del gioco collettivo la sua grande forza: i nerazzurri sono in grado di colpire in ogni modo e con qualsiasi interprete. I numeri dimostrano le grandi qualità dell'Inter: in questa stagione la squadra di Inzaghi ha segnato 110 gol considerando tutte le competizioni (75 in Serie A, 26 in Champions League, 5 in Coppa Italia, 4 in Supercoppa Italiana). Il dato che impressiona di più però è quello che concerne il numero di marcatori diversi: l'Inter infatti ha mandato in gol 21 giocatori considerando tutte le competizioni, ovvero tutti i calciatori di movimento scesi in campo attualmente presenti in rosa.

Il capocannoniere stagionale è il capitano Lautaro Martinez: l'argentino ha segnato 22 gol, 9 dei quali in Champions League (un record nella storia dell'Inter in una sola stagione, alla pari di Hernan Crespo nel 2003). Il Toro ha raggiunto 151 reti totali con la maglia dell'Inter, diventando anche il miglior marcatore di sempre nella Coppa dei Campioni/Champions League con 21 gol. In Serie A il miglior marcatore nerazzurro è Marcus Thuram, a segno 14 volte, un record per il francese nella sua carriera, così come per Denzel Dumfries, arrivato a 10 gol considerando tutte le competizioni. Limitando l'analisi al campionato sono 19 i giocatori dell'Inter andati a segno: un record nella storia nerazzurra, che al massimo era arrivata a 18 nel 2007/08 e nel 2019/20. Numeri che segnano dei miglioramenti anche rispetto alla scorsa stagione, conclusa con la vittoria dello Scudetto della Seconda Stella: nel 2023/24 l'Inter ha mandato in gol 18 giocatori considerando tutte le competizioni, 17 in Serie A.