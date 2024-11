Archiviato il turno infrasettimanale con il successo per 3-0 in casa dell'Empoli, l'Inter si prepara per ospitare il Venezia nella gara valida per l'undicesima giornata di Campionato, con calcio d'inizio alle 20:45 di domenica 3 novembre. Quella del Meazza sarà la sfida numero 27 in Campionato tra le due formazioni; i nerazzurri hanno vinto 14 dei precedenti incontri (6N, 6P).